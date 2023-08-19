Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla gündem olan Galatasaray'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.
Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya transfer oldu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.
Buna göre Aston Villa'nın, 5 milyon Euro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarıldı.
Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin Euro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin Euro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray'ın satış bedeli karının yüzde 10'unu elde edeceği duyuruldu.
Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo transferinde ayak oyunları işe yaramadı…
MONCHI SATIN ALMA OPSİYONU KOYDURMAK İSTEMEDİ
Kulübün Sportif Direktörü olan ve geçen sezon Marcao'yu da Sevilla'ya götüren Monchi, oyuncunun geçmişte yaşadığı sakatlıkları öne sürüp zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemedi.
Ancak Galatasaray cephesi geri adım atmadı ve futbolcuyu hemen İstanbul'a çağırıp takımda kalmasını sağlayacaklarını iletti.
Bu hamle sonrasında İngiliz ekibi yelkenleri suya indirdi ve Galatasaray'ın istediği şartlarda anlaşmayı kabul etti.
GALATASARAY'DA RAKAMLARI
Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 10 lig maçına çıktı. İtalyan futbolcu, 5 gollük bir performans sergiledi.
Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya transfer oldu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.
Buna göre Aston Villa'nın, 5 milyon Euro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarıldı.
Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin Euro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin Euro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray'ın satış bedeli karının yüzde 10'unu elde edeceği duyuruldu.
Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo transferinde ayak oyunları işe yaramadı…
MONCHI SATIN ALMA OPSİYONU KOYDURMAK İSTEMEDİ
Kulübün Sportif Direktörü olan ve geçen sezon Marcao'yu da Sevilla'ya götüren Monchi, oyuncunun geçmişte yaşadığı sakatlıkları öne sürüp zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemedi.
Ancak Galatasaray cephesi geri adım atmadı ve futbolcuyu hemen İstanbul'a çağırıp takımda kalmasını sağlayacaklarını iletti.
Bu hamle sonrasında İngiliz ekibi yelkenleri suya indirdi ve Galatasaray'ın istediği şartlarda anlaşmayı kabul etti.
GALATASARAY'DA RAKAMLARI
Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 10 lig maçına çıktı. İtalyan futbolcu, 5 gollük bir performans sergiledi.