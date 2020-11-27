Monchi: 'Maradona İstanbul'a geldiği zaman yaşananlar eşsizdi'

Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, hayatını kaybeden efsane isim Maradona hakkında açıklamalarda bulundu. Daha önce Endülüs kulübünde forma giyen Monchi, Arjantinli efsaneyle takım arkadaşlığı yapmıştı.



"EN PAHALISI OLURDU"



52 yaşındaki Sportif Direktör açıklamasında; "Maradona'yı bugünün futbolundan birine benzetmek zor. Yabancı oyuncu transferinin daha az olduğu dönemde oynadı. Ekonomik olarak düşünürsek, bugün futbol oynuyor olsaydı muhtemelen en pahalısı olacaktı." dedi.



"TRİBÜNLER DOPDOLUYDU"



Sevilla takımıyla 1993 yılında Galatasaray'la oynayacakları maç için geldikleri dönemi anımsayan Monchi; "Maradona'nın olduğu sezon bir süre yerde maç oynadık. Brezilya, Türkiye, Arjantin, İspanya... İstanbul'da Galatasaray'la karşılaştığımız hazırlık maçında tribünler dopdoluydu. Sevilla olarak geldiğimiz için değil, Maradona geldiği için. Onun Türkiye'ye gelişinin medyada ve ekonomide yansıması eşsizdi." açıklamasında bulundu.



Söz konusu hazırlık maçı 2 Mart 1993 günü Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynandı. Mücadele 1-1 sona ermişti.



