Monchi harekete geçti: Kenan Karaman

Sevilla, Fortuna Düsseldorf ile Almanya 1. Bundesliga'dan düşen milli hücum oyuncumuz Kenan Karaman için transfer temaslarına başladı.



Endülüs merkezli Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Sevilla Sportif Direktörü Monchi, küme düşmesi halinde sözleşmesinde "1 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Kenan Karaman için harekete geçti. Gazetenin iddiası, Kenan Karaman'ın da gönlünde La Liga'nın olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Sevilla'nın bu anlamda 1 adım önde olduğu şeklinde...



Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Kenan Karaman'ı sezon boyunca takip ettiği, Fortuna Düsseldorf düşmeseydi ve bu serbest kalma maddesi aktif olmasaydı bile transfer için teklif yapacağı vurgulandı.



FENERBAHÇE'Yİ DE YAZDILAR



26 yaşındaki Türk milli forvet ile Sevilla dışında İtalya'dan Fiorentina ve Atalanta, Türkiye'den Fenerbahçe'nin de talip olduğu bilgisi verildi.



BU SEZON 20 MAÇTA 6 GOL



26 yaşındaki Kenan Karaman, Hoffenheim altyapısından yetiştikten sonra 2014'te Hannover 96'ya ve 2018'de Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Bu sezon 20 lig maçında forma giyen Kenan Karaman, 6 gol atıp 1 asist yaptı.



