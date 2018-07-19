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Monchi, Brezilyalı genç yeteneği Roma'ya katıyor!

Adı sıkça transfer dedikodularında yer alan Malcom, Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma'ya çok yakın.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Monchi, Brezilyalı genç yeteneği Roma'ya katıyor!
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19 Temmuz 2018 13:48
Fransa Lig 1 ekiplerinden Bordeaux'un yıldız kanat oyuncusu Malcom'un menajeri ile Roma Sportif Direktörü Monchi, masaya oturmaya hazırlanıyor. 

İtalyan medyasında çıkan haberlerde Brezilyalı yıldızın da Roma'da forma giymek istediği ve anlaşmayı kaçırmak istemediği aktarılırken, 19 Temmuz Perşembe günü menaceri ile İtalyan kulübünün masaya oturacağı söylenildi.

21 yaşındaki yıldızın menajeri Fernando Garcia  da haberleri doğrularken, İtalyan medyasına konuştu: ''Önümüzdeki bir kaç saat içerisinde Roma sportif direktörü Monchi ile görüşeceğim'' dedi.

Malcom, geçtiğimiz sezon Bordeaux'da çıktığı 38 karşılaşmada 12 gol 8 asistlik performans göstererek göz doldurmuştu.

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