UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Sevilla'da Monchi'den açıklama geldi.



İspanyol ekibinin sportif direktörü, "İyi bir sonuçla geldik ama turu geçmek kesin değil. Acı çekeceğimizi biliyoruz, maçın temposunu yönetmek ve ilk etapta iyi olmadığımız bazı şeyleri geliştirmek zorunda kalacağız. Eindhoven'dakinden daha kötü bir durum." dedi.



Fenerbahçe taraftarı ve atmosferin hatırlatılması üzerine Monchi, "Atmosferin onlar için avantaj olduğunu, taraftarın takımı nasıl ittiğini biliyoruz. Bu üstesinden gelmek zorunda olduğumuz bir handikap. Ama maça çıkacak oyuncuları düşünüyorum ve böyle çok fazla maçları var. Bu bir motivasyon bile olabilir" ifadelerini kullandı.



"Oyuncularımız çok yorgun ve dinlenme süremiz çok az. Pazar günü oynayan oyuncular tekrar forma giymek zorunda. Bu çözüm bulamadığımız ve üstesinden gelmek zorunda kaldığımız bir durum. Az ya da çok şanslı olabiliriz. Ama takımın kalbi ve isteği var ve bunlar bize yardımcı olacak" ifadelerini kullanan Monchi, "İdeal olan öne geçmek ama birlikte daha fazla oynamalıyız. Eindhoven'a benzer bir maç olacak. Fenerbahçe'ye karşı ilk maçta ilk 75 dakika Sampaoli geldiğinden beri en iyi oyunlarımızdan birini oynadık." değerlendirmesinde bulundu.



Monchi, son olarak, "Marcao, kişisel bir konu ve takımın yanında olmak için İstanbul'da. İyimserim, milli takım arası bizim için iyi olacak. Kademeli bile olsa Marcao, Karim Rakik ve Papu Gomez'in döneceğini ve takıma yardım etmek için paylarına düşeni yapacağını düşünüyorum" dedi.





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