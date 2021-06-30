Monchi, Altınordu'da mücevher buldu!

Bayer Leverkusen'in talip olduğu Burak için de İspanyol devi Sevilla da devrede...

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Monchi, Altınordu'da mücevher buldu!
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30 Haziran 2021 12:49
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı genç futbolcular Avrupa'nın gözdesi oldu.

Geçen sezon gösterdiği performansla takımın gol yükünü çeken ve A Milli Takımı'na kadar yükselen 19 yaşındaki Enis Destan'ı Belçika'nın Club Brugge takımı resmen isterken, Burak İnce'ye bu kez İspanyollar kanca attı.

Kırmızı-lacivertlilerin öz kaynağından çıkardığı Burak İnce için Galatasaray ve Almanya ekibi Bayer Leverkusen'in yanı sıra İspanya'dan ciddi teklifler geldiği vurgulandı.

17 yaşındaki genç yıldız için İspanyol temsilcisi Sevilla'nın Altınordu'nun kapısını çalacağı kaydedildi. 


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