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Monchi: "Alisson için Liverpool'la henüz anlaşmadık"

Roma Sportif Direktörü Monchi, Alisson transferinin henüz bitmediğini açıkladı.

Monchi: 'Alisson için Liverpool'la henüz anlaşmadık'
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19 Temmuz 2018 14:30
Roma Sportif Direktörü Monchi, Alisson için Liverpool ile kesin olarak anlaşmaya varmadıklarını açıkladı.

Justin Kluivert'ın imza töreninde konuşan Monchi, "Henüz Alisson için kesin olarak anlaşmış değiliz. Ancak, görüşmeler olduğu doğru ve Alisson şu an görüşmeler için Liverpool'da." ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi bir teklif geldiğinde bunu ciddiye alır, düşünürsünüz." diyerek sözlerini sürdüren Monchi, "Teklif ssonrası ölçtük biçtik ve Liverpool ile görüşmeye karar verdik. Alisson'u satmak, başarıya olan tutkumuzun azaldığını göstermez. Benim için tutku, her şeyi düşündükten sonra doğru şeyi yapmaktır. Ben buraya güçlü bir takım kurmak için geldim. 1 yıllığına değil, her yıl güçlü olacak bir Roma için. Bunu başaracağıma da %100 eminim." açıklamasını yaptı.

Roma taraftarlarına seslenen Monchi, "Taraftarların hislerini anlıyorum. Güçlü bir takım kurmaya çalıştığımızı bilmelerini istiyorum. Bazı insanlar Justin Kluivert'ı transfer edebileceğimize de inanmıyorlardı. Aynısı Pastore için de geçerli. Bugün, bazı Romalılar için zor olabilir. Fakat, Roma'ya en iyi oyuncuları getireceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



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