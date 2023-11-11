Mönchengladbach'tan farklı galibiyet!

Borussia Mönchengladbach, sahasında Wolfsburg'u 4-0'lık skorla mağlup eti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Mönchengladbach'tan farklı galibiyet!
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11 Kasım 2023 00:30
Almanya Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach, sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Borussia Park'taki mücadeleyi Mönchengladbach, 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Tomas Cvancara, 42. dakikada Rocco Reitz, 64. dakikada Franck Honorat ve 71. dakikada Alassane Plea attı.

Bu sonucun ardından Mönchengladbach 13 puana yükseldi. Wolfsburg, aynı puanda kaldı.

Mönchengladbach, gelecek hafta Dortmund deplasmanına gidecek. Wolfsburg, sahasında Leipzig'i konuk edecek.

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