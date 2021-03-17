Mönchengladbach Manchester City'e hafif geldi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City, sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.



Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Manchester City ilk maçta olduğu gibi 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.



Maçın 12. dakikasında Manchester City Mahrez'in asisti ve De Bruyne'ün golüyle öne geçmeyi başardı. 18. dakikaya gelindiğinde bu kez İlkay Gündoğan farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda Manchester City topu kontrolünde tutarak oyunu istediği ritme soktu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City'nin çeyrek finale biletini kaptı.



Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi, 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak.



