Mönchengladbach - Bayarn maçı canlı izle, canlı oyna

Almanya Bundesliga açılış maçında Mönchengladbach ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

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Mönchengladbach - Bayarn maçı canlı izle, canlı oyna
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13 Ağustos 2021 09:48
Mönchengladbach ile Bayern Münih Bundesliga'nın açılış haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Mönchengladbach galibiyetine 3,70 oran verilirken Bayern Münih galibiyetine 1,49 ve beraberliğe ise 3,80'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranına 2,65'lik oran belirlenirken 2,5 ÜST oranı ise 1,25'ten bültende yer aldı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Mönchengladbach - Bayern Münih karşılaşması için hazırlanan özel bahislerde İlk golü Mönchengladbach'ın atmasına 2,06'lık oran verilirken Bayern Münih'in ilk golü atmasına 1,39'luk oran açıklandı. Maçta gol olmaz seçeneğine ise 23,00 oran verildi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Mücadelede Karşılıklı gol var seçeneğine 1,32'lik oran verilirken 2,37'lik oranıyla Karşılıklı gol yok seçeneği bültende yer aldı.



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