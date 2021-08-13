Mönchengladbach - Bayarn maçı canlı izle, canlı oyna

Mönchengladbach ile Bayern Münih Bundesliga'nın açılış haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Mönchengladbach galibiyetine 3,70 oran verilirken Bayern Münih galibiyetine 1,49 ve beraberliğe ise 3,80'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranına 2,65'lik oran belirlenirken 2,5 ÜST oranı ise 1,25'ten bültende yer aldı.
MÖNCHENGLADBACH - BAYERN MÜNİH MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mönchengladbach - Bayern Münih karşılaşması için hazırlanan özel bahislerde İlk golü Mönchengladbach'ın atmasına 2,06'lık oran verilirken Bayern Münih'in ilk golü atmasına 1,39'luk oran açıklandı. Maçta gol olmaz seçeneğine ise 23,00 oran verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var seçeneğine 1,32'lik oran verilirken 2,37'lik oranıyla Karşılıklı gol yok seçeneği bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Mönchengladbach galibiyetine 3,70 oran verilirken Bayern Münih galibiyetine 1,49 ve beraberliğe ise 3,80'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranına 2,65'lik oran belirlenirken 2,5 ÜST oranı ise 1,25'ten bültende yer aldı.
MÖNCHENGLADBACH - BAYERN MÜNİH MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mönchengladbach - Bayern Münih karşılaşması için hazırlanan özel bahislerde İlk golü Mönchengladbach'ın atmasına 2,06'lık oran verilirken Bayern Münih'in ilk golü atmasına 1,39'luk oran açıklandı. Maçta gol olmaz seçeneğine ise 23,00 oran verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var seçeneğine 1,32'lik oran verilirken 2,37'lik oranıyla Karşılıklı gol yok seçeneği bültende yer aldı.
İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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