Möncelgladbach - Manchester City: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman temsilcisi Mönchengladbach, sahasında Manchester City'i ağırılyor.
Macaristan'taki Puskas Arena'da oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Manuel Ribeiro Soares Dias yönetecek. Mönchengladbach - Manchester City mücadelesi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Tarafları ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta oynanacak.
İki takımın eksikleri
Gladbach'ta Doucoure kadroda yer almıyor. Öte yandan kart ceza sınırındaki isimler Lainer ve Stindl.
Manchester City'nin tek eksiği Nathan Ake olarak göze çarpıyor.
Muhtemel 11'ler
Mönchenladbach
Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Wolf, Stindl, Hofmann; Plea
Manchester City
Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri; Sterling, De Bruyne, Gündoğan, Foden; Jesus
Dikkat çeken istatistikler
- Avrupa kupalarında yedinci kez karşı karşıya gelecek olan Gladbach ve City, kulüp tarihlerinde başka rakipleriyle daha fazla Avrupa maçında karşılaşmadı.
- Manchester City, Gladbach ile oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmedi (3G 1B) ancak Avrupa arenasında rakibiyle eşleştiği son eleme turunda yoluna devam edemedi (1978/79 UEFA Kupası çeyrek finalinde).
- Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez eleme turlarına kalan ve İngiliz takımları arasında en uzun serinin sahibi olan Manchester City, aynı zamanda üst üste dördüncü kez çeyrek finalde boy göstermek istiyor.
- Gladbach, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 43 yıl aradan sonra eleme turlarında mücadele edecek (1977/78).
- Sahasında oynadığı dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kazanabilen Gladbach (4B 3M), bu karşılaşmaların tamamında gol atmayı başardı.
- Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turlarında oynadığı son üç dış saha maçını da kazandı (4-0 vs Basel, 3-2 vs Schalke & 2-1 vs Real Madrid).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarını 16 puanla tamamlayan Manchester City, bir İngiliz takımının bu aşamada ulaştığı en yüksek puan toplamını tekrarlamıştı (2005/06'da Arsenal, 2007/08'de Manchester United & 2017/18'de Tottenham).
- Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda gruplarda sadece bir gol yiyen Manchester City, 2017/18'den (1; Barcelona) bu yana bu aşamada en az gole izin veren ekip oldu. İngiltere temsilcisi, aynı zamanda bu süreçte kalesinde en az gol beklentisi gören takım konumunda (1.61 xGA).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında kalesinde en fazla gol beklentisi gören ekip Gladbach'tı (11.8 xGA).
- Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde yakaladığı asist beklentisi ile verdiği gol pası sayısı arasında negatif anlamda en fazla fark olan oyuncu, Gladbach orta sahası Florian Neuhaus (1.62 xA, 0 asist).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hiçbir oyuncu Gladbach forveti Alassane Plea'dan daha fazla golde pay sahibi olamadı (5 gol & 3 asist).
- Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son altı maçta beş gol atan Manchester City forveti Ferran Torres, grup aşamasında 4+ gol kaydeden iki 20 yaş altı oyuncudan biriydi (diğeri Erling Haaland).
Macaristan'taki Puskas Arena'da oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Manuel Ribeiro Soares Dias yönetecek. Mönchengladbach - Manchester City mücadelesi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Tarafları ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta oynanacak.
İki takımın eksikleri
Gladbach'ta Doucoure kadroda yer almıyor. Öte yandan kart ceza sınırındaki isimler Lainer ve Stindl.
Manchester City'nin tek eksiği Nathan Ake olarak göze çarpıyor.
Muhtemel 11'ler
Mönchenladbach
Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Wolf, Stindl, Hofmann; Plea
Manchester City
Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri; Sterling, De Bruyne, Gündoğan, Foden; Jesus
Dikkat çeken istatistikler
- Avrupa kupalarında yedinci kez karşı karşıya gelecek olan Gladbach ve City, kulüp tarihlerinde başka rakipleriyle daha fazla Avrupa maçında karşılaşmadı.
- Manchester City, Gladbach ile oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmedi (3G 1B) ancak Avrupa arenasında rakibiyle eşleştiği son eleme turunda yoluna devam edemedi (1978/79 UEFA Kupası çeyrek finalinde).
- Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez eleme turlarına kalan ve İngiliz takımları arasında en uzun serinin sahibi olan Manchester City, aynı zamanda üst üste dördüncü kez çeyrek finalde boy göstermek istiyor.
- Gladbach, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 43 yıl aradan sonra eleme turlarında mücadele edecek (1977/78).
- Sahasında oynadığı dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kazanabilen Gladbach (4B 3M), bu karşılaşmaların tamamında gol atmayı başardı.
- Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turlarında oynadığı son üç dış saha maçını da kazandı (4-0 vs Basel, 3-2 vs Schalke & 2-1 vs Real Madrid).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarını 16 puanla tamamlayan Manchester City, bir İngiliz takımının bu aşamada ulaştığı en yüksek puan toplamını tekrarlamıştı (2005/06'da Arsenal, 2007/08'de Manchester United & 2017/18'de Tottenham).
- Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda gruplarda sadece bir gol yiyen Manchester City, 2017/18'den (1; Barcelona) bu yana bu aşamada en az gole izin veren ekip oldu. İngiltere temsilcisi, aynı zamanda bu süreçte kalesinde en az gol beklentisi gören takım konumunda (1.61 xGA).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında kalesinde en fazla gol beklentisi gören ekip Gladbach'tı (11.8 xGA).
- Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde yakaladığı asist beklentisi ile verdiği gol pası sayısı arasında negatif anlamda en fazla fark olan oyuncu, Gladbach orta sahası Florian Neuhaus (1.62 xA, 0 asist).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hiçbir oyuncu Gladbach forveti Alassane Plea'dan daha fazla golde pay sahibi olamadı (5 gol & 3 asist).
- Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son altı maçta beş gol atan Manchester City forveti Ferran Torres, grup aşamasında 4+ gol kaydeden iki 20 yaş altı oyuncudan biriydi (diğeri Erling Haaland).