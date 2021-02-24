Möncelgladbach - Manchester City: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman temsilcisi Mönchengladbach, sahasında Manchester City'i ağırılyor.Macaristan'taki Puskas Arena'da oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Manuel Ribeiro Soares Dias yönetecek. Mönchengladbach - Manchester City mücadelesi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Tarafları ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta oynanacak.Gladbach'ta Doucoure kadroda yer almıyor. Öte yandan kart ceza sınırındaki isimler Lainer ve Stindl.Manchester City'nin tek eksiği Nathan Ake olarak göze çarpıyor.Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Wolf, Stindl, Hofmann; PleaEderson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri; Sterling, De Bruyne, Gündoğan, Foden; Jesus- Manchester City, Gladbach ile oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmedi (3G 1B) ancak Avrupa arenasında rakibiyle eşleştiği son eleme turunda yoluna devam edemedi (1978/79 UEFA Kupası çeyrek finalinde).- Gladbach, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 43 yıl aradan sonra eleme turlarında mücadele edecek (1977/78).- Sahasında oynadığı dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kazanabilen Gladbach (4B 3M), bu karşılaşmaların tamamında gol atmayı başardı.- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarını 16 puanla tamamlayan Manchester City, bir İngiliz takımının bu aşamada ulaştığı en yüksek puan toplamını tekrarlamıştı (2005/06'da Arsenal, 2007/08'de Manchester United & 2017/18'de Tottenham).- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında kalesinde en fazla gol beklentisi gören ekip Gladbach'tı (11.8 xGA).- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hiçbir oyuncu Gladbach forveti Alassane Plea'dan daha fazla golde pay sahibi olamadı (5 gol & 3 asist).