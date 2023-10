Monakolu bisikletçi Langellotti, Türkiye'ye hayran kaldı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) altıncı etabı kazanan Monakolu sporcu Victor Langellotti, Türkiye'ye turist olarak da gelmek istediğini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'de altı etap geride kaldı.



TUR'da koşulan Bodrum-Selçuk etabını kazanan İspanya'nın Burgos BH takımından Langellotti, finişin ardından Selçuk'taki Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.



Burada AA muhabirlerine açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki bisikletçi, Türkiye'de daha önce yarış haricinde bulunmadığını belirterek, "Türkiye'ye sadece yarışmak için geldim. Bu yüzden hiç burayı ziyaret edemedim. Bugün yarışın ardından Meryem Ana Evi'ni görmek istedim. Çok güzel bir yer." diye konuştu.



Langellotti, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerine değinerek, "Burası harika. Böyle yerler bana Türkiye'ye tatil ve ziyaret için geri dönmeyi düşündürüyor." dedi.



Bazı Papaların Meryem Ana Evi'ni ziyaret ettiğini yeni öğrendiğini aktaran Monakolu sporcu, "Dürüst olmak gerekirse, gerçekten bu güzel yerden oldukça etkilendim. Papa Franciscus'nın ve Benedict'in buraya geldiğini bilmiyordum. Bu yüzden oldukça hoştu. Burası çok etkileyici. Çok güzel bir duygu yaşadım." ifadelerini kullandı.



- "Türkiye'de hava mükemmel"



Victor Langellotti, Türkiye'de güzel bir havada yarıştıklarını dile getirdi.



Mevsimin kışa yaklaşmasına rağmen havanın sıcak olduğuna değinen Langellotti, "Türkiye'de hava mükemmel. Bazen biraz tuhaf olabiliyor ama hava gerçekten güzel olduğu için şanslıyız. Böylece her günün tadını çıkarabiliyoruz. Bu sayede iyi bir yarış çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



TUR 2023 ile ilgili görüşlerini aktaran Burgos BH sporcusu, önemli bisikletçilere karşı mücadele ettiğini ve etap zaferi aldığı için mutlu olduğunu kaydetti.



Langellotti, zorlu bir yarış olduğuna değinerek, "Bu seneki Türkiye Turu tırmanışçılar ve sprinterler için oldukça zorluydu. Beni de zorladı ancak benim kaliteme yakışıyor." şeklinde görüş belirtti.



Sezona iyi başladığını ancak sonrasında düşüş yaşadığını dile getiren Monakolu bisikletçi, "Sezonun ikinci yarısı benim için oldukça kötüydü. Ben de buraya kazanmayı ve güvenimi geri almayı umarak geldim. Planımız burada kazanmak için yarışmaktı. Doğru bir seçim yaptığımızı görüyoruz. Burada kazanabildiğim için gerçekten çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.