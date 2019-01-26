Fransa Ligue 1'de 21. hafta maçında Dijon ile Monaco karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 24. dakikasında Kwon Chang-Hoon'un golüyle öne geçen Dijon, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Naldo gördüğü kırmızı kartla Monaco'yu sahada 10 kişi bıraktı.
Son sözü 69. dakikada Naim Sliti söyledi ve Dijon, Monaco'yu 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Monaco 15 puanda kaldı. Dijon ise puanını 20'ye çıkardı.
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Mücadelenin 24. dakikasında Kwon Chang-Hoon'un golüyle öne geçen Dijon, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Naldo gördüğü kırmızı kartla Monaco'yu sahada 10 kişi bıraktı.
Son sözü 69. dakikada Naim Sliti söyledi ve Dijon, Monaco'yu 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Monaco 15 puanda kaldı. Dijon ise puanını 20'ye çıkardı.
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