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Monaco'ya Thierry Henry'nin ayrılığı da yetmedi!

Fransa Ligue 1'de 21. haftada Monaco deplasmanda Dijon'a 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Monaco'ya Thierry Henry'nin ayrılığı da yetmedi!
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26 Ocak 2019 23:52
Fransa Ligue 1'de 21. hafta maçında Dijon ile Monaco karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 24. dakikasında Kwon Chang-Hoon'un golüyle öne geçen Dijon, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Naldo gördüğü kırmızı kartla Monaco'yu sahada 10 kişi bıraktı.

Son sözü 69. dakikada Naim Sliti söyledi ve Dijon, Monaco'yu 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Monaco 15 puanda kaldı. Dijon ise puanını 20'ye çıkardı.

 

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