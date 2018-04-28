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Monaco'nun 53 maçlık serisi sona erdi!

Fransa Ligi'nde Monaco, evinde konuk ettiği Amiens ile golsüz berabere kaldı ve 53 maç sonra iç sahada bir maçı gol atamadan tamamladı.

Kaynak: Sporx.com
Monaco'nun 53 maçlık serisi sona erdi!
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28 Nisan 2018 22:56
Fransa Ligi'nin 35. haftasında Monaco, sahasında Amiens'i konuk etti. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Monaco, Amiens karşısında sürpriz bir puan kaybı yaşadı ve rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Bu sezon attığı 79 gol ile ligin en çok gol atan ikinci takımı olan Monaco, 13 maç sonra gol atamadı ve Amiens ile golsüz berabere kaldı.

Monaco, iç sahada gol atma serisini de sonlandırmış oldu. Leonardo Jardim'in ekibi tam 53 maç sonra iç sahada gol atamadı.

Bu sonucun ardından Monaco, üst üste 3. maçını da kazanamadı ve 71 puanla Lyon'un arkasına düşüp 3. sırada yer aldı. Marsilya'nın Angers'i yenmesi halinde Monaco, 4. sıraya gerileyecek. Amiens ise 41 puanla 13. sırada kaldı.

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