Fransa Ligi'nin 35. haftasında, sahasında'i konuk etti. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Monaco, Amiens karşısında sürpriz bir puan kaybı yaşadı ve rakibiyleberabere kaldı.Bu sezon attığı 79 gol ile ligin en çok gol atan ikinci takımı olan Monaco, 13 maç sonra gol atamadı ve Amiens ile golsüz berabere kaldı.Monaco, iç sahada gol atma serisini de sonlandırmış oldu. Leonardo Jardim'in ekibi tam 53 maç sonra iç sahada gol atamadı.Bu sonucun ardından Monaco, üst üste 3. maçını da kazanamadı ve 71 puanla Lyon'un arkasına düşüp 3. sırada yer aldı. Marsilya'nın Angers'i yenmesi halinde Monaco, 4. sıraya gerileyecek. Amiens ise 41 puanla 13. sırada kaldı.