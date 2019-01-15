Monaco'dan Vida için yeni teklif

Beşiktaş'ta durumu netleşmeyen oyuncular arasında yer alan Vida için Monaco bir kez daha Siyah-Beyazlı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.Fransız kulübünün Beşiktaş'a bu kez 10 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın verilecek paranın peşin olması durumunda Vida'yı satmaya sıcak baktığı öne sürüldü.Beşiktaş'ın Vida'yı satması durumunda bir stoper daha almasına kesin gözüyle bakılıyor.Başkan Fikret Orman'ın Teknik Direktör Şenol Güneş'le Vida'nın durumunu masaya yatırdığı belirlendi. Güneş'in iyi bir rakam gelmesi durumunda Vida'nın satılmasına onay verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.