Mustafa Cengiz, "Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi! Toplam alınacaklara baktığımız zaman (Fatih Terim'in istedikleri) 38 milyon euro"



✨İrfan Can Kahveci

✨Edin Visca

✨Henry Onyekuru

✨Mostafa Mohamed pic.twitter.com/64nvvQOGRX



— Sporx (@sporx) January 14, 2021

Galatasaray'ın 1 milyon Euro kiralama ve 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifini kabul eden Monaco son anda çark etti ve Onyekuru için 6 ay için 1 milyon euro kiralama, 6 milyon euro zorunlu satın alma ve %50 de bir sonraki satıştan kardan pay talep etti.Onyekuru'nun zorunlu satın alma maddesini yumuşatmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bizzat Monaco Sportif Direktör Paul Mitchell ile görüşüyor ve bu görüşmeler Mitchell tarafından da doğrulandı.Henry Onyekuru'nun Monaco'daki geleceği hakkında açıklamalar yapan Paul Mitchell, "Teknik patronumuz Kovac'ın talepleri var ve bu talepleri karşılamak için çaba harcıyoruz. Onyekuru bizim planlamalarımız arasında yer almıyor, bu durumu kendisine de ilettik ve ayrılık sürecinde bizim de bazı taleplerimiz var. Onyekuru için görüşmelerimiz sürüyor ancak burada belirleyici olan futbolcunun talepleri kadar Monaco'nun da stratejisine uygun olarak hareket etmemiz" dedi.Galatasaray'a transfer olmak için Monaco ile görüşen Henry Onyekuru başka ülkelerden de teklifler olmasına rağmen kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor. Monaco'dan kolaylık sağlamasını talep eden Onyekuru, kulüplerin anlaşması durumunda bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Florya'da çalışmalara başlayacak.