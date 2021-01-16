Monaco'dan Onyekuru açıklaması; Bir bedeli var

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu Monaco'dan kopartabilmek için tüm kozlarını oynamaya devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Monaco'dan Onyekuru açıklaması; Bir bedeli var
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16 Ocak 2021 18:07
Galatasaray'ın 1 milyon Euro kiralama ve 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifini kabul eden Monaco son anda çark etti ve Onyekuru için 6 ay için 1 milyon euro kiralama, 6 milyon euro zorunlu satın alma ve %50 de bir sonraki satıştan kardan pay talep etti.

Onyekuru'nun zorunlu satın alma maddesini yumuşatmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bizzat Monaco Sportif Direktör Paul Mitchell ile görüşüyor ve bu görüşmeler Mitchell tarafından da doğrulandı.

MONACO'DAN AÇIKLAMA: BİR BEDELİ VAR

Henry Onyekuru'nun Monaco'daki geleceği hakkında açıklamalar yapan Paul Mitchell, "Teknik patronumuz Kovac'ın talepleri var ve bu talepleri karşılamak için çaba harcıyoruz. Onyekuru bizim planlamalarımız arasında yer almıyor, bu durumu kendisine de ilettik ve ayrılık sürecinde bizim de bazı taleplerimiz var. Onyekuru için görüşmelerimiz sürüyor ancak burada belirleyici olan futbolcunun talepleri kadar Monaco'nun da stratejisine uygun olarak hareket etmemiz" dedi.

ONYEKURU DA BASKI KURUYOR

Galatasaray'a transfer olmak için Monaco ile görüşen Henry Onyekuru başka ülkelerden de teklifler olmasına rağmen kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor. Monaco'dan kolaylık sağlamasını talep eden Onyekuru, kulüplerin anlaşması durumunda bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Florya'da çalışmalara başlayacak.



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