Fransız yıldızfutbolu Meksika temsilcisi'te bırakmak istediğini söylese de Fransız basınından yeni bir iddia geldi.Fransız basınında yer alan haberde Radamel Falcao'nun'dan ayrılması halinde kırmızı-beyazlı ekibin transfer etmek istediği ismin Andre-Pierre Gignac olduğu belirtildi.2019 yılına kadar Tigres ile sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki golcü oyuncu için Monaco, Falcao'nun ayrılması halinde resmi teklif yapacak.Gignac ile bir dönem ülkemizden Galatasaray ve Beşiktaş da ilgilenmişti. Tecrübeli yıldız bu sezon Tigres ile çıktığı 145 maçta 81 gole imza attı.