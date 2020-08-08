Monaco'dan Galatasaray'a 20'lik transfer önerisi

Fransızlar'ın yeni transferi Anthony Musaba tecrübe kazanması için Aslan'a önerildi.

Haber; Takvim
Monaco'dan Galatasaray'a 20'lik transfer önerisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2020 14:07
Henry Onyekuru'ya Galatasaray'daki performansına bakarak 15 milyon euro'luk yatırım yapan Monaco, Anthony Musaba'yı da Cimbom'da pişirmek istiyor.

1 Temmuz'da Nijmegen'den 2.5 milyon euro'ya transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusunun tecrübe kazanmasını isteyen Fransızlar, Galatasaray'a öneride bulundu. Yöneticilerin teknik heyete durumu rapor ettiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların düşünmek için süre istediği kaydedildi. Musaba geçen sezon Hollanda'da 26 müsabakada 9 gol, 5 asist yaptı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için