Monaco'da yeni teknik direktör: Niko Kovac

Monaco, Robert Moreno'nun yerine gelen yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Monaco'da yeni teknik direktör: Niko Kovac
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19 Temmuz 2020 22:16
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'da Robert Moreno'dan boşalan teknik direktörlük görevine Niko Kovac getirildi.

Monaco Kulübü, 48 yaşındaki Hırvat teknik direktör Kovac ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kovac, daha önce Hırvatistan Milli Takımı ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih ekiplerini çalıştırmıştı. Kovac yönetimindeki Bayern Münih, 2018-2019 sezonunda lig, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

Ligue 1'de Monaco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.



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