Monaco'da teknik direktör gönderildi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco'da teknik direktör Robert Moreno görevinden alındı.



Robert Moreno'nun Onyekuru'nun durumunu görmek için geri çağırdığı ifade edilmişti.



L'Equipe'in haberine göre ayrılığın arkasındaki detaylar netleşti. Sonuçların hayal kırıklığı olduğu, yaz döneminde etkili bir yönetim gösterememesi ve birebir ilişkilerde yetersiz kaldığı vurgulandı.



Öte yandan Monaco'da yeni teknik direktörün Niko Kovac olacağı yazıldı.