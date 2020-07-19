Monaco'da Robert Moreno dönemi sona erdi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, teknik direktör Robert Moreno ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Haber; AA
Monaco'da Robert Moreno dönemi sona erdi
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19 Temmuz 2020 16:55
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, teknik direktör Robert Moreno ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İspanyol teknik adamın sözleşmesinin sonlandırılması için gerekli prosedürlerin başlatıldığı belirtildi.

Geçen aralık ayında Leonardo Jardim'in yerine göreve getirilen Robert Moreno, takımın başında çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı.

Monaco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.



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