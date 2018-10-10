Monaco'da Jardim yerine Thierry Henry!

Fransa Ligi'nin son sıralarına demir atan'da teknik direktör'in geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. BBC'nin iddiasına göre ise Fransız ekibi, teknik direktör olarak'i düşünüyor.Futbolculuk kariyerinde Monaco forması da giyen Henry'i takımın başına getirmeyi düşünen Monaco'da kısa süre içinde bir değişim yaşanması bekleniyor.Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev alan Henry, Championship takımlarından Aston Villa'dan gelen teklifi reddetmişti. Henry'nin bu teklifi, Monaco'yu beklediği için geri çevirdiği kaydediliyor.