Monaco'da Jardim yerine Thierry Henry!

Fransa Ligi'nin son sıralarına demir atan Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim'in geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. BBC'nin iddiasına göre ise Fransız ekibi, teknik direktör olarak Thierry Henry'i düşünüyor.
Futbolculuk kariyerinde Monaco forması da giyen Henry'i takımın başına getirmeyi düşünen Monaco'da kısa süre içinde bir değişim yaşanması bekleniyor.
HENRY TEKLİF BEKLİYOR
Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev alan Henry, Championship takımlarından Aston Villa'dan gelen teklifi reddetmişti. Henry'nin bu teklifi, Monaco'yu beklediği için geri çevirdiği kaydediliyor.
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Futbolculuk kariyerinde Monaco forması da giyen Henry'i takımın başına getirmeyi düşünen Monaco'da kısa süre içinde bir değişim yaşanması bekleniyor.
HENRY TEKLİF BEKLİYOR
Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev alan Henry, Championship takımlarından Aston Villa'dan gelen teklifi reddetmişti. Henry'nin bu teklifi, Monaco'yu beklediği için geri çevirdiği kaydediliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın