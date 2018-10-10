  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Monaco'da Jardim yerine Thierry Henry!

Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Monaco'da teknik direktörü Leonardo Jardim'in ayrılıp yerine Thierry Henry'nin getirileceği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Monaco'da Jardim yerine Thierry Henry!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2018 19:09
Fransa Ligi'nin son sıralarına demir atan Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim'in geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. BBC'nin iddiasına göre ise Fransız ekibi, teknik direktör olarak Thierry Henry'i düşünüyor.

Futbolculuk kariyerinde Monaco forması da giyen Henry'i takımın başına getirmeyi düşünen Monaco'da kısa süre içinde bir değişim yaşanması bekleniyor.

HENRY TEKLİF BEKLİYOR

Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev alan Henry, Championship takımlarından Aston Villa'dan gelen teklifi reddetmişti. Henry'nin bu teklifi, Monaco'yu beklediği için geri çevirdiği kaydediliyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için