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Monaco'da Henry'nin yetkileri elinden alındı!

Monaco'da sadece 3 aydır görev başında olan Thierry Henry'nin yetkileri, son karar verilene kadar kulüp tarafından alındı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Monaco'da Henry'nin yetkileri elinden alındı!
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24 Ocak 2019 21:47
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da teknik direktör Thierry Henry'nin geleceği ile ilgili son karar verilene kadar yetkilerinin elinden alındığı açıklandı.

Bu sezon Ligue 1'de kümede kalma savaşı veren Monaco'da kötü gidişatı durdurumayan Henry için de yolun sonu gözüktü.

Monaco'nun başında toplam 20 maça çıkan Fransız teknik adam, 4 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, 11 kez sahadan yenilgiyle ayrılmıştı. Monaco bu dönemde 15 gol atarken, kalesinde ise 36 gol gördü.

Monaco, 21 haftası tamamlanan Ligue 1'de 15 puanla 19. basamakta yer alıyor.



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