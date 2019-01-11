Monaco'da Henry, Batshuayi transferi için konuştu

"LİGİ BİLİYOR OLMASI ÖNEMLİ"

'nın kiralık anlaşmasını sona erdirerek'ye geri göndermeyi planladığı,'ın da forvet adayları arasında yer alan'nin adresi Franca olacak gibi gözüküyor.Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry, düzenlenen basın toplantısında Batshuayi için oldukça sıcak açıklamalar yaparken, "Batshuayi ile birlikte Belçika'da çalıştım, onu çok iyi tanıyorum. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz ancak kesinlikle bizim için ilginç bir oyuncu olabilir" ifadelerini kullandı.Marsilya'da 2014-16 yılları arasında oynadığı hatırlatılan Belçikalı oyuncu için konuşan Fransız teknik adam, "Ligi de biliyor olması çok önemli bir kriter" diye konuştu.Monaco, sözleşmesinin sonlanmasının ardından Batshuayi'yi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.