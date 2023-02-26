Monaco'ya evinde Nice şoku!

Fransa Ligue 1 25. hafta maçında Nice, Monaco ile karşılaştı.



Stade louis II'de oynanan maçı Nice 3-0 kazandı. Nice'e galibiyeti getiren golleri 8 ve 26. dakikalarda Teremas Moffi ve 43. dakikada Thuram kaydetti.



Nice'te Başakşehir'den transfer olan Ndayishimiye maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Alınan bu sonucun ardından Nice puanını 41'e çıkardı. Monaco ise 50 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Nice, AJ Auxerre ile karşılaşacak. Monaco ise troyes deplasmanına gidecek.





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