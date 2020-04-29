Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Chelsea'den kiraladığı Tiemue Bakayoko'nun 42M€'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. 25 yaşındaki Fransız oyuncu Chelsea'ye geri dönecek.1.89 boyundaki orta saha oyuncusu daha önce Monaco'dan Chelsea'ye 40 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.Bu sezon Monaco'ya kiralık olarak dönen Bakayoko, takımıyla 23 remi maça çıktı. Fransız oyuncu bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.Tiemue Bakayoko'nun adı sık sık Türk takımlarıyla da anılıyor.