Monaco, Tchouameni için 50 milyon euro istiyor!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun, orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni için 50 milyon euro istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Monaco, Tchouameni için 50 milyon euro istiyor!
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11 Kasım 2021 16:40
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun, orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni için 50 milyon euroluk bir bonservis rakamı belirlediği öne sürüldü.

Fransız basınına göre, kulübün 21 yaşındaki Fransız futbolcusu ile Juventus , Manchester United ve Chelsea'nin ilgilendiği aktarıldı.

Monaco genç oyuncuyu 2020 yılında Bordeaux'tan 18 milyon euroya transfer etmişti.

Tchouameni, Monaco formasıyla çıktığı 65 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.


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