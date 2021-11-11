Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun, orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni için 50 milyon euroluk bir bonservis rakamı belirlediği öne sürüldü.



Fransız basınına göre, kulübün 21 yaşındaki Fransız futbolcusu ile Juventus , Manchester United ve Chelsea'nin ilgilendiği aktarıldı.



Monaco genç oyuncuyu 2020 yılında Bordeaux'tan 18 milyon euroya transfer etmişti.



Tchouameni, Monaco formasıyla çıktığı 65 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.





İLGİLİ VİDEO