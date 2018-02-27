Monaco, Talisca'nın transferi için resmen devreye girdi

Son dönemde transferde sattığı oyuncular ile Porto'nun tahtını sallayan Monaco, son projesini Talisca üzerine kurdu. Son iki yılda yaklaşık 330 milyon euroluk oyuncu satışı yapan ve kadrosunda 150 milyon euroluk oyuncu satış potansiyelini daha bulunduran Monaco, Benfica'dan Talisca'nın transferi için resmen devreye girdi.Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca için belirlenen 25 milyon euroluk serbest kalma madddesini 20 milyon euro seviyesine çekmek için görüşmelerini sürdüren ve transfer sürecinde Jorge Mendes'ten yardım isteyen Monaco, Benfica ile pazarlık masasına oturdu.Teknik direktör Jardim'in ısrarlı raporu doğrultusunda Talisca'nın transferini sezon sonuna bırakmadan bitirmek isteyen Monaco, Brezilyalı futbolcunun olası bir Dünya Kupası'na katılma durumu ve değerinin artacağı durumunu da göz önünde bulundurarak süreci erkenden noktalamak istiyor.Kiralık sözleşmesi sona eren Talisca'yı bonservisi ile birlikte kadrosuna katmak için görüşmelere başlayan Beşiktaş ise "öncelikli satış opsiyonu olan" 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemesi durumunda Brezilyalı futbolcunun transferini gerçekleştirecek.