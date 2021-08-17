Monaco - Shakhtar Donetsk maçı canlı olarak Tuttur'da

MONACO - SHAKHTAR MAÇI TUTTUR'DA, CANLI OYNA! TIKLAYIN

Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Fransız ekibi Monaco ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Mücadelede Monaco galibiyetine 1,49'luk oran verilirken Shakhtar Donetsk'in kazanmasına 3,90 ve beraberliğe ise 3,35'lik oran belirlenmiş durumda. Maçta 2,5 ALT oranı 1,81 olarak belirlenirken 2,5 ÜST oranı ise 1,53 olarak karşımıza çıkıyor.Monaco ile Shakhtar Donetsk'i karşı karşıya getiren maça özel açılan bahislerde İlk golü Monaco'nun atmasına 1,38, İlk golü Shakhtar Donetsk'in atmasına 2,29 ve Gol olmaz seçeneğine 11,00 oran verildi.Monaco - Shakhtar Donetsk maçında Karşılıklı Gol var oranı 1,55 ve Karşılıklı Gol Yok oranı ise 1,78 olarak belirlendi.İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!