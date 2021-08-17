Monaco - Shakhtar Donetsk maçı canlı olarak Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Monaco ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Maça canlı oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Monaco - Shakhtar Donetsk maçı canlı olarak Tuttur'da
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17 Ağustos 2021 08:19
Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Fransız ekibi Monaco ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Mücadelede Monaco galibiyetine 1,49'luk oran verilirken Shakhtar Donetsk'in kazanmasına 3,90 ve beraberliğe ise 3,35'lik oran belirlenmiş durumda. Maçta 2,5 ALT oranı 1,81 olarak belirlenirken 2,5 ÜST oranı ise 1,53 olarak karşımıza çıkıyor.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Monaco ile Shakhtar Donetsk'i karşı karşıya getiren maça özel açılan bahislerde İlk golü Monaco'nun atmasına 1,38, İlk golü Shakhtar Donetsk'in atmasına 2,29 ve Gol olmaz seçeneğine 11,00 oran verildi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Monaco - Shakhtar Donetsk maçında Karşılıklı Gol var oranı 1,55 ve Karşılıklı Gol Yok oranı ise 1,78 olarak belirlendi.



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