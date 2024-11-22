Fransa Ligue 1'in 12.hafta karşılaşmasında Monaco, evinde Brest ile karşı karşıya geldi. Stade Louis'de oynanan mücadelede ev sahibi ekip Monaco 3-2'lik skorla galip geldi.



Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 90+1'de Maghnes Akliouche, 24'te ise Aleksandr Golovin kaydetti. Brest'in gollerini ise 50'de Abdallah Sima ve 90+6'da Ludovic Ajorque attı.



Monaco teknik direktörü Eric Roy, mücadelenin 66. dakikasında kırmızı kart gördü.



Monaco, bu sonucun ardından puanını 26 yaptı. Brest, 13 puanda kaldı.



Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Monaco, Marsilya deplasmanına gidecek. Brest, Strasbourg'u ağırlayacak.