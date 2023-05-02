Monaco play-off serisinde öne geçti

THY Euroleague play-off mücadelesinde Maccabil Tel-Aviv ile AS Monaco karşı karşıya geldi.
Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmayı Monaco deplasmanda 83-78 kazanarak seride 2-1 öne geçmesini bildi.
Monaco'da galibiyeti getiren en skorer isim 21 sayıyla Mike James oldu. Seride iki tarafı dördüncü kez karşı karşıya getirecek mücadele 4 Mayıs Perşembe günü Maccabi Tel Aviv'in sahasında oynanacak.
Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmayı Monaco deplasmanda 83-78 kazanarak seride 2-1 öne geçmesini bildi.
Monaco'da galibiyeti getiren en skorer isim 21 sayıyla Mike James oldu. Seride iki tarafı dördüncü kez karşı karşıya getirecek mücadele 4 Mayıs Perşembe günü Maccabi Tel Aviv'in sahasında oynanacak.
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