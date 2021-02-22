Monaco, Paris'in havasını söndürdü!

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Monaco, deplasmanda PSG'yi 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Monaco, Paris'in havasını söndürdü!
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22 Şubat 2021 00:51
Guillermo Alfonso Maripán Loaysa
Guillermo Alfonso Maripán Loaysa
Monaco
Fransa Ligue 1'in 26. haftasındaki dev maçta Monaco deplasmanda PSG ile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi Monaco 2-0'lık skorla kazandı ve 2016'dan sonra Paris'te ilk galibiyetini aldı.

Monaco'ya galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Diop ve 51. dakikada Maripan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Monaco yenilmezlik serisini 11 maça taşıdı ve puanını 52 yaparak, 54 puanlı PSG'nin 2 puan gerisine, 4. sıraya yerleşti. PSG 3 maç sonra kaybederek 3. sırada kaldı. Ligin zirvesinde 58 puanla Lille yer alırken, 2. basamakta ise 55 puanlı Lyon bulundu.

Ligue 1'in 27. haftasında PSG deplasmanda Dijon ile karşılaşacak, Monaco ise evinde Brest'i konuk edecek.



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