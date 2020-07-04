Galatasaray'ın devre arasında kiraladığı Onyekuru'yu geçtiğimiz gün kulübü Monaco apar topar geri çağırmıştı.



Fransa'da liglerin tescil edilmesini fırsata çevirmek isteyen Fransız ekibinin Trabzonspor maçına saatler kala yaptığı bu hamle sarı-kırmızılıları adeta şoke etti. Ligin geri kalan beş haftasında sıralamayı en iyi yerde tamamlamak isteyen Aslan, yıldız oyuncusunu iki hafta boyunca antrenmanlara çıkarmadı.



Monaco ile görüşmeler başlayınca olayın perde arkasında yatan gerçekler ortaya çıktı. Koronavirüs salgını sonrası maddi zorluk içine giren Monaco daha önce 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunu satacağını açıklamıştı. Bu süreçte Nijeryalı oyuncuya Galatasaray dışında hiçbir ciddi bir talip çıkmayınca Monaco durumu fırsata çevirmek istedi ve Onyekuru'yu geri çağırma kozunu oynadı.



GALATASARAY'IN TÜM TEKLİFLERİNE

MONACO'DAN TEK BİR CEVAP: "10 MİLYON"



Sarı-kırmızılı yöneticilere gelen cevap ise her şeyi açıklar nitelikteydi. Cuma günü bütün gün süren pazarlıklarda Fransız ekibi, "Onyekuru'nun kalmasını istiyorsanız satın almalısınız. Bonservis bedeli 10 milyon avro. Aksi takdirde sezon başı hazırlıkları için geri gelmeli" dedi.



Kıran kırana geçen pazarlıklarda Galatasaray'ın "Bir sene daha kiralayalım ve zorunlu alma maddesi koyarak önümüzdeki sezon bonservisini alalım" teklifine de Monaco tarafı sıcak bakmayıp 10 milyon avroda diretince görüşmeler tıkandı ve Onyekuru sarı-kırmızılılara zorunlu olarak veda etti.



23 yaşındaki yıldız oyuncunun bugün İstanbul'dan ayrılacağı öğrenilirken, sakatlıklar yüzünden sıkıntılı günler geçiren Galatasaray ligin geri kalanında en önemli kozlarından birinden daha oldu.



