Fransa Ligue 1'in 20. hafta karşılaşmasında Monaco, sahasında Le Havre ile karşı karşıya geldi. Stade Louis II'deki maç 1-1 sona erdi.



Monaco, 63. dakikada Wissam Ben Yedder'in attığı golle öne geçti. Le Havre, bu gole Youssouf Fofana'nın 65. dakikada kendi kalesine attığı golle cevap verdi.



Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Monaco, puanını 35 yaptı. Le Havre, 24 puana yükseldi.



Fransa Ligi'nin bir sonraki haftasında Monaco, Nice deplasmanına gidecek. Le Havre ise sahasında Rennes'i ağırlayacak.



