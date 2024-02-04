Monaco'nun hasreti 3 maça yükseldi!

Fransa Ligi'nde Monaco, sahasında Le Havre ile 1-1 berabere kaldı. Monaco'nun ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Monaco'nun hasreti 3 maça yükseldi!
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04 Şubat 2024 16:54
Fransa Ligue 1'in 20. hafta karşılaşmasında Monaco, sahasında Le Havre ile karşı karşıya geldi. Stade Louis II'deki maç 1-1 sona erdi.

Monaco, 63. dakikada Wissam Ben Yedder'in attığı golle öne geçti. Le Havre, bu gole Youssouf Fofana'nın 65. dakikada kendi kalesine attığı golle cevap verdi.

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Monaco, puanını 35 yaptı. Le Havre, 24 puana yükseldi.

Fransa Ligi'nin bir sonraki haftasında Monaco, Nice deplasmanına gidecek. Le Havre ise sahasında Rennes'i ağırlayacak.

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