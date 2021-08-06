Monaco - Nantes maçı canlı izle, canlı oyna

Fransa Ligi'nin ilk haftasında Monaco sahasında Nantes'ı konuk ediyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Monaco'nun galibiyet oranı 1.29 olarak belirlendi. Konuk ekip Nantes'in galibiyetine 5,80 oran verilirken beraberliğie ise 3,90'lık oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,94 ve 2,5 ÜST oranı 1,52 ile belirlendi.
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İLK GOLÜ KİM ATAR?
Monaco - Nantes maçına özel olarak açılan bahislerde ilk golü Monaco'nun atmasına 1,27'lik oran verildi. İlk golü Nantes'ın atmasına 2,70 ve Gol olmaz seçeneği ise 12.00 olarak belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Monaco ile Nantes'ın karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol olur oranı 1,74 ile belirlenirken Karşılıklı gol olmaz seçeneğine 1,66'lık oran uygun görüldü.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Monaco'nun galibiyet oranı 1.29 olarak belirlendi. Konuk ekip Nantes'in galibiyetine 5,80 oran verilirken beraberliğie ise 3,90'lık oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,94 ve 2,5 ÜST oranı 1,52 ile belirlendi.
MONACO - NANTES MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Monaco - Nantes maçına özel olarak açılan bahislerde ilk golü Monaco'nun atmasına 1,27'lik oran verildi. İlk golü Nantes'ın atmasına 2,70 ve Gol olmaz seçeneği ise 12.00 olarak belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Monaco ile Nantes'ın karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol olur oranı 1,74 ile belirlenirken Karşılıklı gol olmaz seçeneğine 1,66'lık oran uygun görüldü.
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