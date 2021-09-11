Monaco - Marsilya canlı olarak Tuttur'da

Fransa Ligi'nin 5. hafta maçında Monaco ile Marsilya karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Monaco - Marsilya canlı olarak Tuttur'da
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11 Eylül 2021 11:58
Fransa Ligi'nin iki iddialı ekibi Monaco ile Marsilya kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Monaco'nun galibiyetine 1,72, Marsilya'nın galibiyetine 3,30 ve beraberliğe ise 3,10 oran belirlendi. 2,5 ALT oranı 1,73 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,69 olarak açıknlandı.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Maçta ilk golü Monaco'nun atmasına 1,52 oran belirlenirken ilk golü Marsilya'nın atmasına 2,07 ve Gol olmaz oranı ise 9,00 olarak açıklandı.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Monaco - Marsilya maçına özel açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,59 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,83 ile bültende yer aldı.

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