Fransa Ligi'nin iki iddialı ekibi Monaco ile Marsilya kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Monaco'nun galibiyetine 1,72, Marsilya'nın galibiyetine 3,30 ve beraberliğe ise 3,10 oran belirlendi. 2,5 ALT oranı 1,73 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,69 olarak açıknlandı.
MONACO - MARSİLYA MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta ilk golü Monaco'nun atmasına 1,52 oran belirlenirken ilk golü Marsilya'nın atmasına 2,07 ve Gol olmaz oranı ise 9,00 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Monaco - Marsilya maçına özel açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,59 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,83 ile bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Monaco'nun galibiyetine 1,72, Marsilya'nın galibiyetine 3,30 ve beraberliğe ise 3,10 oran belirlendi. 2,5 ALT oranı 1,73 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,69 olarak açıknlandı.
MONACO - MARSİLYA MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta ilk golü Monaco'nun atmasına 1,52 oran belirlenirken ilk golü Marsilya'nın atmasına 2,07 ve Gol olmaz oranı ise 9,00 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Monaco - Marsilya maçına özel açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,59 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,83 ile bültende yer aldı.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!