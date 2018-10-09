  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Monaco, Jardim'i gönderiyor, Henry'i getiriyor!

Ligue 1'de 18. sıraya kadar inen ve sezon başından beri galibiyet alamayan Monaco'da teknik direktör Jardim'in gönderilmek üzere olduğu ve yerine Thierry Henry'nin getirilmek üzere anlaşıldığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Monaco, Jardim'i gönderiyor, Henry'i getiriyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2018 23:20
Monaco'nun milli ara sırasında teknik direktörünü değiştirmek istediği ve Leonardo Jardim'in yerine gelecek ismi belirlemeye çalıştığı öne sürüldü.

ESPN'in kulübe yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre; kulüp şu ana dek Marcelo Gallardo, Robert Pires ve Thierry Henry ile görüştü ve Jardim'in yerine gelecek isim olarak Thierry Henry belirlendi.

Monaco ile Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselip Ligue 1'de şampiyonluk kazanan Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim, bu sezon transferler sonrası geçişi yönetememiş ve takımının 18. sıraya kadar inmesine engel olamamıştı. Monaco yönetiminin de sezon başından beri herhangi bir galibiyet alamayan Jardim'in görevine son verme kararı aldığı kaydedildi.

Jardim'in tazminatıyla ilgili detaylar halledildikten sonra resmi açıklamanın yapılacağı ve ardından Thierry Henry'nin göreve getirildiğinin açıklanacağı belirtildi.

Thierry Henry, 1996/97 yılında Fransa şampiyonu olan Monaco'nun önemli oyuncularından bir tanesiydi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için