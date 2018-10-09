Monaco, Jardim'i gönderiyor, Henry'i getiriyor!

Monaco'nun milli ara sırasında teknik direktörünü değiştirmek istediği ve Leonardo Jardim'in yerine gelecek ismi belirlemeye çalıştığı öne sürüldü.ESPN'in kulübe yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre; kulüp şu ana dek Marcelo Gallardo, Robert Pires ve Thierry Henry ile görüştü ve Jardim'in yerine gelecek isim olarak Thierry Henry belirlendi.Monaco ile Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselip Ligue 1'de şampiyonluk kazanan Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim, bu sezon transferler sonrası geçişi yönetememiş ve takımının 18. sıraya kadar inmesine engel olamamıştı. Monaco yönetiminin de sezon başından beri herhangi bir galibiyet alamayan Jardim'in görevine son verme kararı aldığı kaydedildi.Jardim'in tazminatıyla ilgili detaylar halledildikten sonra resmi açıklamanın yapılacağı ve ardından Thierry Henry'nin göreve getirildiğinin açıklanacağı belirtildi.Thierry Henry, 1996/97 yılında Fransa şampiyonu olan Monaco'nun önemli oyuncularından bir tanesiydi.