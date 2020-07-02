Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşandı! Kiralık sözleşmesinin sonuna gelen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya geri döndü.



TRT Spor'un haberine göre Monaco, Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'yu sözleşmesinin resmi olarak bittiği gerekçesiyle geri çağırdı.



Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı oyuncu için Monaco ile anlaşma zemini aradığı da vurgulandı.



Fransız ekibi Monaco'nun bu talebinin ardından Henry Onyekuru'nun Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.



23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray'da 12 maçta oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



