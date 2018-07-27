Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarının radarına giren CSKA Moskova'nın 22 yaşındaki Rus yıldızı Aleksandr Golovin, Monaco'ya transfer oldu.
Fransız ekibi, Golovin ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken transferin 30 milyon Euro'ya tamamlandığı belirtildi.
Monaco'da 17 numaralı formayı giyecek olan Golovin, Juventus ve Chelsea'nin de transfer listesinde yer alıyordu.
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Fransız ekibi, Golovin ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken transferin 30 milyon Euro'ya tamamlandığı belirtildi.
Monaco'da 17 numaralı formayı giyecek olan Golovin, Juventus ve Chelsea'nin de transfer listesinde yer alıyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın