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Monaco, Golovin'i resmen açıkladı!

Fransa Ligi takımlarından Monaco, CSKA Moskova'nın 22 yaşındaki Rus yıldızı Aleksandr Golovin'i transfer etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Monaco, Golovin'i resmen açıkladı!
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27 Temmuz 2018 16:26
Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarının radarına giren CSKA Moskova'nın 22 yaşındaki Rus yıldızı Aleksandr Golovin, Monaco'ya transfer oldu.

Fransız ekibi, Golovin ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken transferin 30 milyon Euro'ya tamamlandığı belirtildi.

Monaco'da 17 numaralı formayı giyecek olan Golovin, Juventus ve Chelsea'nin de transfer listesinde yer alıyordu.



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