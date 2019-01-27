  •  
    5 gün kala G.Saray için yeni aday ve bonservis!
  •  
    "Galatasaray onu en az 35 milyon euroya satar"
  •  
    Alex, Fenerbahçe'nin transferi için devrede!..
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA

Monaco, Gelson Martins'i açıkladı!

Fransa Ligi'nde zor günler yaşayan Monaco, Atletico Madrid'den Gelson Martins'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Monaco, Gelson Martins'i açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2019 16:11
Fransa Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Monaco, transferde bir flaş ismi daha kadrosuna kattı. Devre arası transfer döneminde Naldo ve Cesc Fabregas'ı kadrosuna katan Monaco, Atletico Madrid'den Gelson Martins'i de transfer etti.

Monaco, Atletico Madrid'den 23 yaşındaki Portekizli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Sezon başında büyük umutlarla Sporting Lizbon'dan Atletico Madrid'e transfer olan sağ kanat oyuncusu, Atletico'da sadece 12 maça çıkabilirken 1 gol kaydetti ve bekleneni verememişti.

Transferin ardından konuşan Martins, ''Monaco'ya geldiğim için çok mutluyum. Sahaya çıkıp takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum.'' sözlerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için