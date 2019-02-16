Fransa Ligue 1'de 25. hafta maçında Monaco ile Nantes karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Gelson Martins ile öne geçen Monaco, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Monaco, Nantes'ı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Monaco puanını 22'ye yükseltti ve 16. sıraya yükseldi. Nantes ise 27 puanda kaldı.
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Karşılaşmanın 13. dakikasında Gelson Martins ile öne geçen Monaco, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Monaco, Nantes'ı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Monaco puanını 22'ye yükseltti ve 16. sıraya yükseldi. Nantes ise 27 puanda kaldı.
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