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Monaco, Gelson Martins ile nefes aldı!

Fransa Ligue 1'de 25. haftada Monaco, Nantes'ı 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Monaco, Gelson Martins ile nefes aldı!
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16 Şubat 2019 23:53
Fransa Ligue 1'de 25. hafta maçında Monaco ile Nantes karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Gelson Martins ile öne geçen Monaco, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Monaco, Nantes'ı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Monaco puanını 22'ye yükseltti ve 16. sıraya yükseldi. Nantes ise 27 puanda kaldı.

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