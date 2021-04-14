Monaco, gelecek sezon THY EuroLeague'de

Monaco, EuroCup'ta finale yükselerek THY EuroLeague'de mücadele etme hakkı kazandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; euroleague.net
Abone Ol
Monaco, gelecek sezon THY EuroLeague'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Nisan 2021 12:59
GranCanaria'yı eleyerek EuroCup'ta finale yükselen Monaco, gelecek sezon THY EuroLeague'de mücadele etme hakkı kazandı.

Valencia, 2018/19 sezonunda EuroCup şampiyonu olarak EuroLeague'de mücadele etme hakkı kazandı. Valencia, ilk 8 içerisine kalabilseydi EuroLeague'de mücadele etme hakkını elinde tutacaktı. Ancak, Zenit'in kazanarak 8. sıraya yükselmesi ve Valencia'nın da ilk 8 dışında kalmasıyla bilet Monaco'ya geçti.

EuroCup yarı finalinin bir diğer serisinde karşılaşacak olan Virtus Bologna - Unics Kazan eşleşmesinin galibi de gelecek yıl EuroLeague'de mücadele edecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.