GranCanaria'yı eleyerek EuroCup'ta finale yükselen Monaco, gelecek sezon THY EuroLeague'de mücadele etme hakkı kazandı.



Valencia, 2018/19 sezonunda EuroCup şampiyonu olarak EuroLeague'de mücadele etme hakkı kazandı. Valencia, ilk 8 içerisine kalabilseydi EuroLeague'de mücadele etme hakkını elinde tutacaktı. Ancak, Zenit'in kazanarak 8. sıraya yükselmesi ve Valencia'nın da ilk 8 dışında kalmasıyla bilet Monaco'ya geçti.



EuroCup yarı finalinin bir diğer serisinde karşılaşacak olan Virtus Bologna - Unics Kazan eşleşmesinin galibi de gelecek yıl EuroLeague'de mücadele edecek.



