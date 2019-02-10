  •  
    TT Stadı'nda dakika 19 ve işte konuşulan o an
  •  
    Ersun Yanal MESAJI verdi; "Olmayacaklar"
  •  
    Tolgay da çok şaşırttı! Hiç, hiç, hiç ve yine yok
  •  
    Kayseri maçının sonrası Soldado'ya yeni FATURA
  •  
    Çelikler'in Burak Yılmaz iddiası: Bundan sonra...

Monaco, galibiyeti 90'da kaçırdı!

Fransa Ligi'nde Monaco, 90. dakikada yediği gole engel olamadı ve Montpellier ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Monaco, galibiyeti 90'da kaçırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2019 18:57
Fransa Ligi'nin 24. haftasında Montpellier ile Monaco karşı karşıya geldi. Ligde zor günler geçiren Monaco, galibiyete çok yaklaştı ama son dakika golüne engel olamayınca maç 2-2 bitti.

Monaco'nun gollerini 14. dakikada Gelson Martins ve 82. dakikada Falcao kaydetti. Montpellier'in gollerini ise 66'da Laborde ve 90'da Delort attı.

Bu sonucun ardından Monaco, 19 puanla 18. sırada kaldı. Montpellier ise 37 puanla 4. sırada yer aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için