Fransa Ligi'nin 24. haftasında Montpellier ile Monaco karşı karşıya geldi. Ligde zor günler geçiren Monaco, galibiyete çok yaklaştı ama son dakika golüne engel olamayınca maç 2-2 bitti.
Monaco'nun gollerini 14. dakikada Gelson Martins ve 82. dakikada Falcao kaydetti. Montpellier'in gollerini ise 66'da Laborde ve 90'da Delort attı.
Bu sonucun ardından Monaco, 19 puanla 18. sırada kaldı. Montpellier ise 37 puanla 4. sırada yer aldı.
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Monaco'nun gollerini 14. dakikada Gelson Martins ve 82. dakikada Falcao kaydetti. Montpellier'in gollerini ise 66'da Laborde ve 90'da Delort attı.
Bu sonucun ardından Monaco, 19 puanla 18. sırada kaldı. Montpellier ise 37 puanla 4. sırada yer aldı.
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