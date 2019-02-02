Fransa Ligue 1'de 23. hafta maçında Monaco ile Toulouse karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 15. dakikasında Aleksandr Golovin ile öne geçen Monaco, 20. dakikada Christopher Jullien'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Monaco 62. dakikada Cesc Fabregas'ın golüyle tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Monaco, Toulouse'u 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra kazanan Monaco, puanını 18'e çıkardı. Toulouse ise 26 puanda kaldı.
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Mücadelenin 15. dakikasında Aleksandr Golovin ile öne geçen Monaco, 20. dakikada Christopher Jullien'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Monaco 62. dakikada Cesc Fabregas'ın golüyle tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Monaco, Toulouse'u 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra kazanan Monaco, puanını 18'e çıkardı. Toulouse ise 26 puanda kaldı.
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