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Monaco galibiyet hasretini Jardim ile bitirdi!

Fransa Ligue 1'de 23. haftada Monaco, Toulouse'u 2-1 mağlup etti ve 7 maç sonra galibiyet aldı.

Kaynak: Sporx.com
Monaco galibiyet hasretini Jardim ile bitirdi!
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02 Şubat 2019 23:55
Fransa Ligue 1'de 23. hafta maçında Monaco ile Toulouse karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 15. dakikasında Aleksandr Golovin ile öne geçen Monaco, 20. dakikada Christopher Jullien'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Monaco 62. dakikada Cesc Fabregas'ın golüyle tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Monaco, Toulouse'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra kazanan Monaco, puanını 18'e çıkardı. Toulouse ise 26 puanda kaldı.

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