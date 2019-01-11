  •  
    Beşiktaş'ta bir AYRILIK daha: Resmen açıklandı
  •  
    F.Bahçe de istemişti ve; Fabregas'ın yeni takımı
  •  
    Şenol Güneş'ten Serdar transferi için; "Olabilir"
  •  
    Comolli'nin SON GÜNE kadar bekleyeceği isim
  •  
    Derdiyok'tan G.Saray'ı ÇILDIRTACAK hamle!..

Monaco, Fabregas'ı transfer etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Cesc Fabregas ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Monaco, Fabregas'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2019 23:08
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncu Cesc Fabregas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2014 yılından bu yana Chelsea forması giyen 31 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Monaco, İspanyol futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek. Bunun yerine, futbolcunun göstereceği performansa bağlı olarak ek ödemeler yapacak.

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin yanı sıra Arsenal'de de forma giyen orta saha oyuncusu Fabregas, iki takımda çıktığı toplam 504 karşılaşmada 81 gol attı. Bu süreçte İspanyol futbolcu, ikişer lig ve İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için