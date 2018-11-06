😯Thierry Henry ile Monaco



❌(1-2) Strasbourg

➖(1-1) Club Brugge

➖(2-2) Dijon

❌(0-1) Reims

❌(0-4) Club Brugge pic.twitter.com/tSGMOc2p6w



— Sporx (@sporx) 6 Kasım 2018

nda kazanan, 4-0'lık skorla Club Brugge oldu.A Grubu'nun 4. hafta mücadelesi, Stade Louis II'de oynandı.Cşub Brugge'e galibiyeti getiren goller, 12. ve 17. dakikalarda Vanaken, 24. dakikada Wesley ve 85. dakikada Vormer'den geldi.Bu sonucun ardından geçtiğimiz hafta Belçika'da Monacı ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını alan Club Brugge, 4 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Zor günler geçiren ve Thierry Henry'nin de çözüm olamadığı Monaco ise geçtiğimiz hafta aldığı 1 puanla grubun son sırasında kaldı.Thierry Henry, Monaco'nun başındaki 5. maçından da galibiyet çıkaramazken, sadece 2 beraberlik alarak kötü bir başlangıç yaptı.Grubun 5. haftasında Club Brugge deplasmanda Dortmund ile karşılaşacakken, Monaco ise deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olacak.