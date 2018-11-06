  •  
    Şampiyonlar Ligi'nde günün sürprizi geldi!..
  •  
    Henry yanıyor, Monaco eriyor! 4 golle DİP yaptı!
  •  
    Ve F.Bahçe'ye flaş tepki geldi; mesajı da yolladı
  •  
    "Ben de artık gerçek bir Fenerbahçeli'yim ve..."
  •  
    Felipe Melo'dan dikkat çeken sözler! ''İstifa...''

Monaco eriyor! Evinde 4 gol yedi...

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında Monaco, evinde Club Brugge'e 4-0 mağlup oldu ve kötü gidişini noktalayamadı.

Kaynak: Sporx.com
Monaco eriyor! Evinde 4 gol yedi...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2018 22:46
Monaco - Club Brugge maçında kazanan, 4-0'lık skorla Club Brugge oldu. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. hafta mücadelesi, Stade Louis II'de oynandı.

Cşub Brugge'e galibiyeti getiren goller, 12. ve 17. dakikalarda Vanaken, 24. dakikada Wesley ve 85. dakikada Vormer'den geldi.

Bu sonucun ardından geçtiğimiz hafta Belçika'da Monacı ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını alan Club Brugge, 4 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Zor günler geçiren ve Thierry Henry'nin de çözüm olamadığı Monaco ise geçtiğimiz hafta aldığı 1 puanla grubun son sırasında kaldı.

Thierry Henry, Monaco'nun başındaki 5. maçından da galibiyet çıkaramazken, sadece 2 beraberlik alarak kötü bir başlangıç yaptı.

Grubun 5. haftasında Club Brugge deplasmanda Dortmund ile karşılaşacakken, Monaco ise deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için