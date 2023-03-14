Monaco'da Mike James kadro dışı

THY EuroLeague'de mücadele eden Fransa'nın Monaco ekibinde forma giyen ABD'li guard Mike James, geçici süreyle kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp içi kuralları ihlal ettiği için Mike James, geçici süreyle kadro dışı bırakıldı." bilgisi verildi.
Açıklamada, THY EuroLeague maçı hazırlıkları devam ederken James'in, takım antrenman faaliyetlerinden çıkarıldığı ifade edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp içi kuralları ihlal ettiği için Mike James, geçici süreyle kadro dışı bırakıldı." bilgisi verildi.
Açıklamada, THY EuroLeague maçı hazırlıkları devam ederken James'in, takım antrenman faaliyetlerinden çıkarıldığı ifade edildi.
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