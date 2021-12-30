Monaco'da Kovac dönemi sona eriyor

Monaco'nun, teknik direktör Niko Kovac ile yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Monaco'da Kovac dönemi sona eriyor
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30 Aralık 2021 21:51
Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'da teknik direktör Niko Kovac ile yollar ayrılıyor.

L'Equipe'de yer alan habere göre; Fransız ekibinin, 50 yaşındaki teknik adamın takımla antrenmanlara çıkmasını yasakladığı ve kısa süre içerisinde resmi duyurunun yapılacağı belirtildi.

Kovac yönetimindeki Monaco, ilk yarısı sona eren Ligue 1'de 19 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Monaco, ligde 6. sırada yer alıyor.


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