Monaco'da Kovac dönemi sona eriyor

Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'da teknik direktör Niko Kovac ile yollar ayrılıyor.
L'Equipe'de yer alan habere göre; Fransız ekibinin, 50 yaşındaki teknik adamın takımla antrenmanlara çıkmasını yasakladığı ve kısa süre içerisinde resmi duyurunun yapılacağı belirtildi.
Kovac yönetimindeki Monaco, ilk yarısı sona eren Ligue 1'de 19 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Monaco, ligde 6. sırada yer alıyor.
L'Equipe'de yer alan habere göre; Fransız ekibinin, 50 yaşındaki teknik adamın takımla antrenmanlara çıkmasını yasakladığı ve kısa süre içerisinde resmi duyurunun yapılacağı belirtildi.
Kovac yönetimindeki Monaco, ilk yarısı sona eren Ligue 1'de 19 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Monaco, ligde 6. sırada yer alıyor.