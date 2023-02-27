Monaco, Altay Bayındır'ın peşinde!

Fransız basını Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için flaş bir iddia ortaya attı.



Jeunesfooteux'ta yer alan habere göre Monaco, Altay Bayındır'ı gündemine aldı. Alman kaleci Alexander Nübel ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız ekibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fenerbahçe'nin milli kalecisini transfer etmek istiyor.



Monaco'nun spor direktörü Paul Mitchell, Altay'ın transferi için bizzat devrede olduğu iddia edildi. Avrupa'da transfer pazarının kapalı olması nedeniyle Fransızlar genç kaleciyi sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor.



FENERBAHÇE, YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTİYOR



Fenerbahçe ise kaptanı ile sözleşme yenilemek istiyor.



24 yaşındaki kaleci bu sezon sarı lacivertli formayla 33 maçta görev aldı.



