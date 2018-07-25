Monaco, Aleksandr Golovin transferini açıkladı!

Dünya Kupası'nda Rusya formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarının radarına giren 22 yaşındaki futbolcu Aleksandr Golovin, Monaco'ya transfer oldu.
Monaco Başkanı Vadim Vasilyev, transferi duyururken Golovin için CSKA Moskova'ya 30 milyon Euro ödeyeceklerini açıkladı.
Orta sahada forma giyen genç futbolcu, Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Golovin'i Serie A ekibi Juventus ve Chelsea'de kadrosuna katmak istiyordu.
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Monaco Başkanı Vadim Vasilyev, transferi duyururken Golovin için CSKA Moskova'ya 30 milyon Euro ödeyeceklerini açıkladı.
Orta sahada forma giyen genç futbolcu, Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Golovin'i Serie A ekibi Juventus ve Chelsea'de kadrosuna katmak istiyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın