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Monaco, Aleksandr Golovin transferini açıkladı!

Fransa Ligi takımlarından Monaco'nun başkanı Vadim Vasilyev, Rus futbolcu Aleksandr Golovin'i transfer ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Monaco, Aleksandr Golovin transferini açıkladı!
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25 Temmuz 2018 21:20
Dünya Kupası'nda Rusya formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarının radarına giren 22 yaşındaki futbolcu Aleksandr Golovin, Monaco'ya transfer oldu.

Monaco Başkanı Vadim Vasilyev, transferi duyururken Golovin için CSKA Moskova'ya 30 milyon Euro ödeyeceklerini açıkladı.

Orta sahada forma giyen genç futbolcu, Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Golovin'i Serie A ekibi Juventus ve Chelsea'de kadrosuna katmak istiyordu.

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